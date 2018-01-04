Раскрыт секрет нестандартной прически Дональда Трампа

Американскому журналисту удалось разгадать тайну, которая вот уже долгое время беспокоит людей по всему миру. Речь идет о нестандартной прическе президента США, миллиардера Дональда Трампа.

Репортер Майкл Вулф, ссылаясь на слова дочери политика Иванки, заявил, что американский лидер стал обладателем такой выдающейся шевелюры после борьбы с облысением. Как отмечает издание The New York Post, после операции у Трампа остались волосы лишь по бокам головы и спереди, а макушка теперь полностью лишена волос.

Теперь мужчине делают особую прическу, которая прикрывает центральную часть. Уточняется, что зачесанные назад волосы прочно удерживает гель. Что касается цвета, то дочь Дональда Трампа призналась – ее отец очень нетерпелив, поэтому обычно не держит краску в течение положенного времени. Именно из-за этого оттенок получается не темным, а светлым и слегка оранжевым.