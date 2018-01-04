В четверг, 4 января, в Министерстве обороны Российской Федерации прокомментировали ситуацию на базе Хмеймим в Сирии. Ведомство назвало "фейком" новость о ликвидации семи военных самолетов.

В сообщении Минобороны подчеркивается, что информация о "фактическом уничтожении" боевиками летательных аппаратов, которую ранее предоставило издание "Коммерсантъ", не соответствует действительности.

Отмечается также, что российские военнослужащие в Сирии, в частности авиагруппа, в настоящий момент выполняют все необходимые задачи в полном объеме, передает РИА "Новости".



Ранее сообщалось, что в результате минометного обстрела на аэродроме были уничтожены не только самолеты, но и склад с боеприпасами.