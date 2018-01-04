В ходе нападения боевиков на базу Хмеймим погибли российские военные

Утром в четверг, 4 января, появились подробности нападения боевиков на базу Хмеймим в Сирии. Минометный обстрел аэродрома был зафиксирован в темное время суток в последний день минувшего года.

Сегодня в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в ходе внезапной атаки мобильной диверсионной группы боевиков погибли двое российских военных, передает РИА "Новости".

В настоящий момент сотрудники сирийских органов безопасности прилагают максимальные усилия, чтобы найти и уничтожить всех причастных к случившемуся. Кроме того, в ближайшее время будет усилен режим охраны территории, расположенной рядом с базой.