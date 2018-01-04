СМИ: баллистическая ракета рухнула на город в КНДР
4 января 2018, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]
В средствах массовой информации появились данные о том, что в КНДР баллистическая ракета упала на город в ходе неудачного испытания. О данном инциденте сообщил источник в американском правительстве.
Речь идет о тестовом запуске, проведенном 29 апреля минувшего года, который завершился падением обломков ракеты среднего радиуса действия "Хвасон-12" на город Токчхон, население которого достигает 237 тысяч человек. Как уточняет издание The Diplomat, в результате случившегося были повреждены некоторые сельскохозяйственные и промышленные строения.