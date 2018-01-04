Семь российских военных самолетов уничтожены на базе Хмеймим в Сирии

В последний день 2017 года боевики исламистских движений напали на российскую базу Хмеймим в Сирии. Согласно последней информации, в ходе данной атаки были уничтожены сразу несколько военных самолетов.

Военно-дипломатические источники подчеркнули, что радикальные исламисты смогли ликвидировать четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, а также военно-транспортный самолет Ан-72. Кроме того, как уточняет издание "Коммерсантъ", минометный снаряд попал в склад боеприпасов.

Предполагается, что десятки военных могли быть ранены в ходе нападения, однако пока не сообщается, были ли среди них граждане России. К настоящему моменту в Министерстве обороны Российской Федерации данный инцидент никак не прокомментировали.