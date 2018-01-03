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Самая дорогая бутылка водки в мире украдена у коллекционера

3 января 2018, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

Самая дорогая бутылка водки в мире украдена у коллекционера
pixabay.com

Бар «Кафе 33» в Копенгагене был ограблен двумя мужчинами в кепках, попавшими на камеры видеонаблюдения, на один миллион евро. Именно столько стоила бутылка водки, которая была оттуда украдена.

О пропаже драгоценного экземпляра крепкого спиртного напитка рассказал владелец увеселительного заведения и коллекционер Бриан Ингберг.

Бутылка «Руссо-Балт» была выпущена компанией Dartz Motorz, специализирующейся на создании бронеавтомобилей. На бутылке водки изображено авто Dartz Motorz, тогда как пробка украшена двуглавым орлом. В оформлении использовались золото, серебро и драгоценные камни, сообщает «Известия».

Коллекционер пообещал вознаграждение за помощь в поимке преступника. Полиция Дании начала расследование по данному факту.

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В США скончался глава мормонов Томас Монсон

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Сыновья актера Цыганова - копия папы, а дочки похожи на маму - ВИДЕО

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