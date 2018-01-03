Опубликовано фото красной кнопки президента США

Экс-фотограф президента США Пит Соуза опубликовал фотографию «ядерной кнопки». Соуза показал снимок в ответ на сообщение Дональда Трампа о том, что его ядерное оружие гораздо лучше, чем у лидера Северной Кореи. Миллиардер Брэнсон рассказал, зачем президентам США "красная" кнопка

На одном из архивных снимков сотрудник Белого дома поднимает на борт номер один сумку с мобильной точкой управления системой стратегической обороны США внутри. Снимок сопровождался комментарием «Бог хранит нас».

На следующем фото запечатлена маленькая красная кнопка и табличка с надписью «Трудные решения непросты» на столе президента США в Овальном кабинете. Фотограф в комментарии объяснил, что эта кнопка вызывает, к счастью, не начало войны, а помощника президента.

Пит Соуза - официальный главный фотограф Барака Обамы, который восемь лет фотографировал президента США. Соуза также был официальный фотографом Рональда Рейгана с 1983 по 1989 годы. Первые же снимки Обамы фотограф сделал еще в 2005 году, когда Барак был еще сенатором.

Ранее Клинцевич предложил лидеру КНДР поменять ядерную кнопку на бутылку шампанского.

Публикация от Pete Souza (@petesouza)Янв 2, 2018 at 7:56 PST