Видео, как нетерпеливый пассажир выбрался из самолёта через аварийный люк

Испанские полицейские произвели арест пассажира рейса Ryanir, который направлялся из Лондона в Малагу. Произошло это после того, как тот попытался покинуть самолет через аварийный выход.

Инцидент произошел с 57-летним гражданином Польши. Он астматик и несколько раз во время полета пользовался ингалятором. После приземления у него случился новый приступ, пассажир попросил выпустить его из самолета, однако стюардессы не разрешили покинуть лайнер.

Мужчина вылез на крыло самолета через аварийный люк. На землю он спуститься не смог, потому и сидел на крыле все время до тех пор, пока бортпроводники и наземный персонал не убедили его в необходимости вернуться обратно в самолет.

Представители Ryanair подчеркнули, что инцидент рассмотрят власти Испании, поскольку нарушены были именно испанские нормы безопасности.