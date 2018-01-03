В США скончался глава мормонов Томас Монсон

В США скончался президент самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон. Глава мормонов ушел из жизни во вторник, 2 января, в возрасте 90 лет в своём доме в Солт-Лейк-Сити в окружении семьи.

О кончине главы мормонов сообщила пресс-служба церкви в Твиттер.

Томас Монсон в возрасте 36 лет был посвящён в апостолы (высший ранг мормонского духовенства) и вошёл в состав руководящего органа церкви — кворум 12 апостолов.

В 2008 году он стал 16 президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, передает RT.

Монсон был назначен экс-президентом США Рональдом Рейганом на пост в Президентском совете по частной деятельности.