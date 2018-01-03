Белоруссия и Россия собираются отменить роуминг

Белоруссия и Россия могут отменить роуминг между двумя странами. Белорусский министр связи и информатизации Сергей Попков заявил о необходимости подготовки дорожной карты.

Предложение об отмене роуминга между Белоруссией и Россией поступило минувшим летом от председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко на проходившем в Москве Форуме регионов двух стран. На заседании Высшего Госсовета Союзного государства Матвиенко также выступила перед президентами Беларуси и РФ с этой инициативой.

Попков в интервью российскому журналу "Экономические стратегии", опубликованном на сайте минсвязи Белоруссии заявил, что вопрос отмены роуминга между двумя странами требует основательной проработки регулирующими органами и операторами сотовой электросвязи, результатом которой могла бы стать подготовка соответствующей дорожной карты.

Как полагает белорусский министр, в первую очередь необходимо на уровне министерства связи и информации Белоруссии и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ определить стратегические направления взаимодействия по данному вопросу. По словам Попкова, в первом квартале 2018 года пройдет совещание двух министерств, посвященное детальной проработке вопросов, связанных с отменой роуминга между Беларусью и Россией, - передает ТАСС.