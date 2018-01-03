Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что те, кто пришел во власть на крови, должны ответить за свои действия и заплатят своей кровью.

Месяц назад Надежда Савченко назвала "евромайдан" государственным переворотом или "незавершенной революцией". Нардеп подчеркнула, что в результате переворотов в Украине сменилась правящая верхушка, но система власти в стране осталась неизменной.

"Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо", — цитирует РИА Новости украинского депутата.

По словам Надежды Савченко, все, кто стоял у власти, должны ответить за свои поступки, в противном случае чиновники, которые придут им на смену, почувствуют себя безнаказанными.