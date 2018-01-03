Украина опубликовала видеозапись испытаний своего нового ракетного комплекса

В сети появилась видеозапись испытаний двигателя для нового ​оперативно-тактического комплекса «Гром-2» украинского производства. ОТРК «Гром-2» на данный момент готов пройти полевые испытания.

Видео опубликовано на канале «Национального промышленного портала». Показана мобильная пусковая установка нового комплекса, которая предназначена для запуска двух ракет типа «земля-земля».

Как отмечается в украинских СМИ, ракетный комплекс «Гром-2» разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на расстоянии от 50 до 280 километров. Масса боевого блока одноступенчатой баллистической ракеты составит 480 килограммов.

Разработкой комплекса занимается конструкторско бюро «Южное».