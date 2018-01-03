Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ начать переговоры с Южной Кореей через специальную связь в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Специальная линия связи открыта несколько минут назад.

"Горячая линия" между КНДР и Южной Кореей была закрыта долгое время.

В администрации президента Южной Кореи шаг северокорейского лидера назвали "значительным достижением", - передает Reuters. Целью этого шага станет обсуждение возможного участия делегации КНДР в зимних Олимпийских играх-2918 в Пхенчхане. Ким Чен Ын приветствует поддержку, оказанную Южной Кореей его мирному предложению об участии делегации, - сообщило агентство Ренхап.

Глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн 2 января предложил организовать встречу на высоком уровне в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне для обсуждения вопроса об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде. Власти КНДР сутки готовили ответ. И вот сегодня появилось заявление Ким Чен Ына об открытии "горячей линии".