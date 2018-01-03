Эстония оскандалилась в новогоднюю ночь без национального гимна

Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд пришлось извиняться за то, что государственный телеканал ETV не нашел места в своей новогодней программе для гимна страны.

"Мне жаль, и я приношу извинения, что в новогодней телевизионной программе ETV не прозвучал гимн", — написала Керсти Кальюлайд в Facebook. Ответственный редактор новогодней телепрограммы ETV Кармель Килланди объяснила отсутствие гимна в сетке тем, что президент впервые выступила с новогодним обращением в прямом эфире с площади Вабадузе в Таллине. "Людей было много, грохотал праздничный салют. Мы боялись, что в этом шуме гимн не будет слышен. Поэтому выбрали другую песню", - рассказали телевизионщики.

По признанию президента, ее канцелярию предупреждали об этом, поэтому она чувствует себя виноватой.