Украинский певец Андрей Данилко против запрета российских фильмов на Украине

Украинский артист Андрей Данилко, получивший популярность по образу Верки Сердючки, не одобряет запрета российских фильмов на Украине. "Ну такая глупость, вам делать нечего? Что это решит?", - сказала Верка Сердючка в интеврью Дмитрию Гордону.

"Я посмотрю "Ликвидацию" и без ваших запретов, — сказал Андрей Данилко. Певец заявил, что поддерживает и то, что многие российские артисты теперь не могу приехать на Украину. Ему не понятны критерии, по которым в отношение деятелей культуры вводят ограничения во въезде на Украину, - сообщает РИА Новости.

Ранее Данилко высказал свое отношение к предложению "лишить лицензии" артистов с Украины, выступающих в России: "Артисты тоже люди, которые пытаются как-то выживать в нынешних "прекрасных" условиях. Каждый ищет работу".