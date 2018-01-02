В Латвии задержан и доставлен в полицию в Риге российский журналист

Российский тележурналист Анатолий Курлаев 2 января задержан в столице Латвии городе Риге без объяснения причин. Как рассказал сотрудник телеканала ТВЦ, его задержали в одном из рижских торговых центров и увезли в полицию.

Он до сих пор находится в полиции. "Я вчера прилетел в Ригу. В гостинице меня не нашли, задержали уже в торговом центре и сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел", — рассказал журналист Анатолий Курлаев радио Baltkom.

Как он предположил, его будут депортировать. На данный момент Анатолий Курлаев ожидает прибытия иммиграционной службы, которая решит вопрос логистики его депортации, передает sputnik.

Как сообщили его супруге, он будет депортирован из страны в течение 24 часов, согласно решению главы МВД.