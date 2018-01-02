Аксёнов призвал признать идеологию Украины преступной на международном уровне

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал признать государственную идеологию Украины преступной на международном уровне. Украинские власти не препятствовали украинским националистам в проведении массового шествия 1 января в честь дня рождения Степана Бандеры. Власти Украины не противодействовали шествию националистов

Комментируя очередной марш националистов в Киеве, Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети Facebook: "Эта власть в очередной раз показывает всему миру, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины. Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс – это звенья одной цепи".

По словам Аксёнова, "в этом трагическом списке мог быть и Крым, если бы народы полуострова в ходе мартовского референдума 2014 года не приняли решение о воссоединении с Россией, а Российская Федерация не поддержала это решение".

Глава Крыма призвал: "Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне". "Оснований для этого более чем достаточно", - подчеркнул крымский лидер.