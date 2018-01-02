Польский премьер рассказал о приеме беженцев из Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что страна помогает Евросоюзу и приняла несколько десятков, а, возможно, сотен беженцев из Украины.

Польский премьер объяснил отказ Варшавы принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока. Как заявил Моравецкий, Польша "значительно способствует" снижению напряженности в Восточной Европе и приняла украинских беженцев. Он подчеркнул, что решение отказать в приеме беженцам из Северной Африки и Ближнего Востока не было ошибкой польских властей.

"Мы стоим неизменно на такой позиции, которую "Право и справедливость" сформулировала еще перед выборами: не будем мы принимать в Польше мигрантов с Ближнего востока и из Северной Африки", - цитирует РИА Новости Матеуша Моравецкого.

По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в стране сейчас работают около 900 тысяч украинцев.