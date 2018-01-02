Пушков высказался об отказе Польши от приема беженцев

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал объяснение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об отказе принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока. Порошенко: "Ценность украинского паспорта продолжает расти!"

Моравецкий объяснил, что политика Польши - помогать Евросоюзу, и страна уже приняла несколько десятков, а, возможно, сотен беженцев из Украины. По его словам, из-за большого потока украинских мигрантов Польша отказалась принимать беженцев из мусульманских государств.

Пушков написал комментарий в Тwitter: "Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, т.к. принимает много украинцев. Не иначе как устали от "успехов" Порошенко".

Польский премьер объяснил отказ Варшавы принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока.