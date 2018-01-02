Южная Корея позвала КНДР на переговоры на высоком уровне

Власти Южной Корее предложили северокорейским властям провести переговоры на высоком уровне. Министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн заявил, что встреча может произойти 9 января в пункте переговоров Пханмунджом. Ким Чен Ын сообщил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР

Предложение Сеула о встрече последовало после того, как глава КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении затронул тему отношений между Севером и Югом и заявил, то необходимо снизить военную напряженность на Корейском полуострове и создать мирную атмосферу.

Северокорейский лидер заявил, что Пхеньян готов отправить свою делегацию на Олимпийские игры, и участие в Играх могло бы стать хорошим событием для Северной Кореи. Ким Чен Ын выразил готовность Пхеньяна к диалогу с Сеулом.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству начать переговоры с КНДР о допуске к зимним Олимпийским Играх в Пхёнчхане, - передаёт ТАСС.

Чо Мён Гюн заявил, что 9 января в ходе переговоров между властями на высоком уровне в Доме мира в Пханмунджоме Юг и Север смогут обсудить не только участие КНДР в Олимпиаде в Пхёнчхане, но и другие вопросы по улучшению отношений между Сеулом и Пхеньяном.

Позиция России по вопросу ядерной программы КНДР останется неизменной, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.