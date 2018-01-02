Власти Украины не противодействовали шествию националистов, которое 1 января прошло не только в Киеве, но и в 21 регионе страны. Украинские националисты отмечали 109 годовщину со дня рождения Степана Бандеры. В шествии националистов в Киеве участвуют более тысячи человек

В факельном шествии в Киеве приняла участие более тысячи человек. Представители украинского МВД сообщили, что многолюдным оказался бандеровский марш в городе Авдеевке, расположенном вблизи линии разграничения с ДНР, - сообщает "Коммерсантъ". Для охраны мероприятий националистов привлекалось более двух тысяч полицейских и национальных гвардейцев. Конфликтов во время акцией не было.

"Аргументы недели" писали, что полиция следила за порядком во время шествия в центре Киева.

Организаторами маршей стали праворадикальная партия "Свобода" и "Национальный корпус". Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов, а также одним из главных инициаторов создания запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА).