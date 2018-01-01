Новозеландцы, чтобы выпить в Новый год, построили остров

Жители города Коромандел в Новой Зеландии придумали нетривиальный способ обойти запрет на употребление алкоголя в общественных местах в новогодние праздники, взялись за лопаты и немного потрудились.

Во время отлива в устье реки Тайруа новозеландцы насыпали остров из песка, поставили на него стол, дождались, когда вода вернется, и начали отмечать Новый год. Молодые люди утверждали, что находятся в международных водах, где не действует национальный закон. Информации о задержании их полицией не поступало.

«Это креативное мышление. Если бы я знал, я бы, возможно, к ним присоединился», — отметил главный инспектор полиции восточной части региона Уаикато Джон Келли, сообщает портал Stuff.co.nz.