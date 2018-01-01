Депутат Госдумы от Крыма раскритиковал новогоднее поздравление Порошенко
1 января 2018, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек раскритиковал новогоднее обращение Петра Порошенко к украинским гражданам.
Обращаясь к гражданам Украины, украинский президент назвал жителей Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска "братьями и сёстрами" Украины.
Руслан Бальбек полагает, что "верить хладнокровному убийце собственного народа" могут лишь сумасшедшие и западное сообщество, - передает RT.
Как отметил депутат Госдумы от Крыма, учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается "добрым словом" формировать сторонников в Крыму и в Донбассе.
Бальбек подчеркнул, что "после бомбардировок и диверсий", все слова Порошенко — "это яд в блестящей обёртке".
Перед Новым годом украинский президент расхваливал достоинства украинского паспорта.