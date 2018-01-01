Депутат Госдумы от Крыма раскритиковал новогоднее поздравление Порошенко

Депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек раскритиковал новогоднее обращение Петра Порошенко к украинским гражданам.

Обращаясь к гражданам Украины, украинский президент назвал жителей Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска "братьями и сёстрами" Украины.

Руслан Бальбек полагает, что "верить хладнокровному убийце собственного народа" могут лишь сумасшедшие и западное сообщество, - передает RT.

Как отметил депутат Госдумы от Крыма, учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается "добрым словом" формировать сторонников в Крыму и в Донбассе.

Бальбек подчеркнул, что "после бомбардировок и диверсий", все слова Порошенко — "это яд в блестящей обёртке".

Перед Новым годом украинский президент расхваливал достоинства украинского паспорта.