Пушков и Клинцевич прокомментировали слова Трампа о достижениях США в Сирии

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков и зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировали высказывание президента США Дональда Трампа о том, что освобождение Ирака и Сирии от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ в России запрещена) - заслуга США и коалиции.

"Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "пост-правда" - псевдо-реальность, нужная для политических целей", - написал Пушков в Тwitter.

Клинцевич написал на своей странице в Facebook такой комментарий: "Как говорят у нас в России, опять двадцать пять. Видимо, Дональд Трамп очень хочет войти в историю как победитель ИГ в Сирии и Ираке. Простим хозяину Белого дома эту его маленькую слабость... Дональд Трамп действительно войдет в историю как президент США времен великих побед России в Сирии".

Ранее Трамп, выступая со своим еженедельным посланием, заявил, что международная коалиция во главе с США отвоевала у террористов группировки "Исламское государство" почти все территории в Сирии и Ираке. Трамп не в первый раз делает такое заявление.