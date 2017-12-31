По улицам медведи ходят... но это не в России

В Румынии в городке Комэнешти косолапые прошли по местным улочкам. Но медведи вовсе не были настоящими, это жители устроили необычное действо. Участники нарядились в медвежьи костюмы и начали танцевать под звуки пан-флейты и ритмичный стук барабанов.

Этот обряд имеет давние цыганские корни, правда сейчас его адаптировали под этнические традиции современных румын. И действо ныне скорее похоже на флешмоб, нежели на таинственный древний ритуал. Однако его цель не изменилась за многие века Он призван уберечь людей от злых духов, которые посягают на мир и благополучие живых.

Медведь же издревле в стране считался символом здоровья и удачи, пишет vladtime.