Президент Украины Петр Порошенко похвалился "ценностью" украинского паспорта. Порошенко выложил в соцсети свое фото с паспортом гражданина Украины в руках и написал сообщение в Facebook: "Ценность украинского паспорта продолжает расти!"

Он напомнил, что украинцы могут путешествовать в 85 стран без виз, в том числе теперь и Объединенные Арабские Эмираты. Заявление Порошенко сделал по случаю вступления в силу безвизового режима для поездок украинцев в ОАЭ, - сообщает РИА Новости .

Как отметил украинский президент, "2017 год стал для Украины прорывом в безвизовом направлении".