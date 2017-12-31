Люди со всего мира приезжают в США посмотреть на уникальное природное явление

Люди со всех концов планеты приезжают в США, чтобы своими глазами увидеть уникальное природное явление. В Северной Америке в настоящий момент установилась аномально низкая температура воздуха.

В результате возникла поразительная иллюзия замерзания Ниагарского водопада. Интересно, что сам поток не замерз, однако в лед превратилась водная пыль, которая осела на близлежащих камнях и деревьях. Это и создало уникальный эффект, поражающий воображение, передает РИА "Новости".

В ночь на 1 января температура в Вашингтоне будет составлять -13 градусов по Цельсию, хотя даже в Москве столбик термометра не опустится ниже 0.