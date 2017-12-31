Детская елка прошла в Русском культурном центре в Дамаске впервые за семь лет

Впервые за последние семь лет в Российском центре науки и культуры в Дамаске состоялись детские новогодние мероприятия. Малышам и школьникам показали яркий спектакль по знаменитой сказке "Буратино".

После завершения постановки дети в честь наступающего Нового года получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Как отмечет ТАСС, ссылаясь на слова заместителя главы Россотрудничества Алексея Фролова, на праздник пришли более трехсот детей с родителями. Он подчеркнул, что даже те, кто не знают русский язык, поняли основную суть сказки – добро всегда побеждает зло, а война непременно заканчивается.

Отметим, что последний раз подобные мероприятия проводились в культурном центре в далеком 2010 году.