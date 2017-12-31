В Японии выделили четыре сценария начала войны на Корейском полуострове

Власти Японии сейчас рассматривают возможные сценарии возникновения войны на Корейском полуострове. Согласно последней информации, вариантов развития событий может быть несколько.

Подчеркивается, что данный важный вопрос изучают специалисты в рамках Совета национальной безопасности при непосредственном участии японского премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает сегодня агентство Киодо.

Правительство страны к настоящему моменту выделило несколько вероятных сценариев начала войны, среди которых ключевыми являются столкновения между войсками Северной Кореи и Южной Кореи, упреждающий удар Америки по КНДР, вторжение южнокорейских вооруженных сил на северокорейскую территорию или же ракетный удар со стороны Пхеньяна по Японии.