В Японии выделили четыре сценария начала войны на Корейском полуострове
31 декабря 2017, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Японии сейчас рассматривают возможные сценарии возникновения войны на Корейском полуострове. Согласно последней информации, вариантов развития событий может быть несколько.
Подчеркивается, что данный важный вопрос изучают специалисты в рамках Совета национальной безопасности при непосредственном участии японского премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает сегодня агентство Киодо.
Правительство страны к настоящему моменту выделило несколько вероятных сценариев начала войны, среди которых ключевыми являются столкновения между войсками Северной Кореи и Южной Кореи, упреждающий удар Америки по КНДР, вторжение южнокорейских вооруженных сил на северокорейскую территорию или же ракетный удар со стороны Пхеньяна по Японии.