Войну за русский север выиграет Россия

В обострившейся в последнее время конкуренции мировых держав за развитие и освоение Арктики преобладает так называемая теория морского права.



Как объясняет заместитель председателя Совета Федерации, экс-президент Якутии Вячеслав Штыров, по морскому праву от нашего берега отсчитают 15 миль внутренней зоны, потом ещё 200 миль особой экономической зоны, а остальное будет считаться открытым морем. Любое государство сможет там добывать нефть, газ, бурить... Впрочем, по мнению Штырова, у России есть возможность застолбить за собой подводные и подлёдные богатства - нужно доказать, что подводные хребты, если они есть на дне Северного Ледовитого океана, являются продолжением российской геологической структуры.



В своё время попытку такого доказательства осуществил М.В.Ломоносов. Задача же современных учёных - продолжить и завершить это исследование великого учёного.



Для России Арктика имеет важное значение в плане безопасности, природных ресурсов и новых транспортных путей. Подробнее об этом - в интервью Вячеслава Штырова на канале Yuotube.



