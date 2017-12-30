В Харькове освободили всех заложников, захваченных на почте

Вечером в субботу, 30 декабря, украинский лидер Петр Порошенко сделал важное заявление. По словам президента страны, все заложники, захваченные в здании почты в Харькове, успешно освобождены.

Глава Украины подчеркнул, что подозреваемый в совершении преступления к настоящему моменту арестован. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, передает сегодня ТАСС.

Напомним, около 15.40 по московскому времени неизвестный злоумышленник в маске попытался ограбить отделение почты, а затем захватил в заложники 11 человек, в частности двух детей. Он также, согласно некоторым данным, угрожал взорвать помещение, отметив, что у него при себе есть бомба.