Арктика стала точкой столкновения интересов всех стран мира

Интерес к освоению Арктики проснулся в последнее время у всех государств нашей планеты, хотя традиционно эта зона отводилась восьми арктическим государствам, у которых хотя бы часть территории находится за Полярным кругом.



В откровенном интервью на канале Yotube заместитель председателя Совета Федерации, экс-президент Якутии Вячеслав Штыров объяснил этот интерес тремя факторами: безопасность, природные ресурсы и арктические пути.



По словам сенатора, у Советского Союза в Арктике была мощная оборонительная система, которая развалилась вместе с распадом СССР. Сейчас Россия не милитаризирует Арктику, а активно восстанавливает утраченные средства защиты: как известно, именно через Арктику проходит самая короткая траектория полёта ядерной ракеты между США и Россией. Это наш ответ на американскую стратегию мгновенного глобального удара.



Что касается остальных причин, то в Арктике расположены 25% оставшихся мировых запасов углеводородов, металлов, алмазов, руды и других богатств. А также учитывая американские прогнозы, что к 2050 году в результате глобального потепления в Арктике не останется льдов, то эта акватория становится привлекательной для транспортной навигации.



Кто же всё-таки выиграет эту войну за Арктику и какой приз получит победитель - смотрите в интервью Вячеслава Штырова на канале Yuotube.





