В здании почты, которое расположено на улице Шевченко в Харькове, неизвестный злоумышленник захватил заложников. Согласно последней информации, человек угрожает взорвать в помещении бомбу.

К 15.20 по местному времени сотрудникам полиции не удалось ничего выяснить о требованиях мужчины. Как уточняется, в настоящий момент в здании находятся одиннадцать человек, в частности двое детей, передает вечером в субботу, 30 декабря, ТАСС.

В правоохранительных органах отмечают, что версия попытки ограбления пока не исключается. У почты сейчас дежурят не только полицейские, но также взрывотехники и медики.