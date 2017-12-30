В прямой эфир американской телепередачи внезапно вклинились нестандартные персонажи. Зрители были шокированы, заметив на экранах во время серьезного разговора ведущих дерущихся "тираннозавров".

Речь идет об инциденте, который произошел на американском телеканале MSNBC. Видеозапись почти сразу была опубликована на официальной страничке канала в социальной сети Twitter.

В ролике отчетливо видно, что корреспондент MSNBC в Белом Доме Хейли Джексон подняла тему налоговой реформы в стране. Эксперт обстоятельно отвечает на вопросы, когда на заднем плане появляются несколько человек в костюмах динозавров. Интересно, что ведущая никак не отреагировала на это небольшое происшествие.