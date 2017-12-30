Молния ударила в самолет, вылетевший из Грузии

Сегодня в самолет, вылетевший из Грузии в Грецию, попала молния. Согласно последней информации, речь идет о воздушном судне авиакомпании Wizz Air, которое выполняло рейс из Кутаиси в Салоники.

Экипаж принял решение приземлиться после инцидента в аэропорту столицы Болгарии. В момент случившегося на борту самолета находились не менее 170 пассажиров и сотрудников компании. Как уточняет ТАСС, в ходе удара молнии ни один человек не пострадал.

В настоящий момент летательный аппарат внимательно осматривают специалисты. Они намерены выявить, нанесла ли молния какие-либо повреждения.