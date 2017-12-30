Путин пообещал продолжать помогать Сирии

Российский лидер Владимир Путин в ходе поздравления президента Сирии Башара Асада с Новым годом сделал важное заявление. Глава РФ пообещал и в дальнейшем помогать САР защищать государственный суверенитет.

В Кремле подчеркнули, что Путин намерен оказывать сирийской стороне содействие также в защите территориальной целостности и единства и поддерживать в восстановлении экономики и продвижении политического урегулирования, передает в субботу, 30 декабря, РИА "Новости".

Президент России в своем поздравлении заявил, что очень надеется на большие перемены к лучшему в Сирии в наступающем году.