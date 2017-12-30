МИД РФ прокомментировал поставки нефти КНДР в обход санкций

Представители Министерства иностранных дел РФ прокомментировали обвинение России в поставках нефти КНДР в обход санкций. Москва не причастна к контрабанде нефти.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что хотя на поставки продуктов нефтепереработки есть квоты и согласно резолюции № 2397 нет полного запрета, но контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия соблюдает санкционный режим в отношении КНДР в полном объеме, - передает РИА Новости.

Ранее западные СМИ, в частности агентство Рейтер со ссылкой на источники, сообщило, что в октябре и ноябре российские корабли неоднократно перекачивали нефть в Северную Корею в обход санкций Совета безопасности ООН.

В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР, приняв подготовленную США резолюцию, которой присвоен № 2397. Санкции касаются поставок КНДР сырой нефти и продуктов переработки.