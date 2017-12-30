В Госдуме прокомментировали заявление украинского генерала по Крымскому мосту

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал заявление украинского генерала Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста для авиаударов и ударов ракет.

По словам Швыткина, Крымский мост строится для улучшения качества жизни мирных людей. И сам объект находится «в надёжных руках», - передаёт RT.

«У нас достаточно сил и средств, которые уже сейчас обеспечивают безопасность данного объекта. В случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ», — цитирует RT слова депутата. Швыткин призвал украинских силовиков разобраться с внутренними проблемами Украины, а не вести агрессивную политику в отношении других государств.

Военный эксперт Игорь Романенко - заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины. Это он заявил, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин - в прошлом военный, служил в ВДВ, считает, что подобные заявления «не красят в прошлом руководителя такого ранга военного ведомства».