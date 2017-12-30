Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста для ударов авиации

Генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, военный эксперт Игорь Романенко сделал вывод, что строящийся Россией Крымский мост через Керченский пролив, с военной точки зрения, достаточно уязвим для ударов авиации и ракет наземного и морского базирования.

Романенко - доктор военных наук, профессор - дал интервью украинским СМИ, - сообщает РИА Новости.

Как он объяснил свое мнение, "мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма". "Но с военной точки зрения, он является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования", — заявил украинский генерал.

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019-го.