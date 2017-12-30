Президент Беларуси Лукашенко назвал самую главную для него проблему - Украина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал самую важную для него проблему. По признанию белорусского президента, он "очень хочет", чтобы в братской Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски.

"Для меня это самая важная проблема", — заявил Александр Лукашенко, комментируя перспективы развития внешней политики Белоруссии в 2018 году. Лукашенко заявил, что белорусы и украинцы - родные братья, а не просто соседи, - передает РИА Новости. "Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему", — высказал мнение белорусский президент. Как подчеркнул Лукашенко, если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.

Белорусский лидер рассказал, что давно изучил украинский народ. Он служил в Западном пограничном округе. "Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", — рассказал Александр Лукашенко.

В будущем году Лукашенко намерен посетить сразу несколько стран американского континента, чтобы наладить торгово-экономические отношения.