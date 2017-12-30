Посольство РФ не выдало визу сенатору от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин - члену делегации Конгресса США, планировавшией поездку в Россию. Джоан Шаин включена в "черный список", составленный в ответ на санкции США против России. Вот и не получила российскую визу.

Все остальные представители делегации, куда входила Джоан Шаин, визы получили. Американские сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Бараско отказались от поездки в Россию после того, как российское консульство не выдало визу их коллеге - демократу, - пишет газета Politico.

Республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррассо и демократ Джоан Шаин планировали приехать в Россию в середине января, чтобы "пообщаться со следующим поколением российских лидеров и действующими властями, чтобы понимать перспективы российско-американских отношений".

На странице посольства в Facebook поясняется: "Попытка представить эту ситуацию, как если бы поездка была отменена из-за российской стороны, полностью предвзятым и неверна. По сути дела, мы предложили различные пути из этой ситуации, включая достижение соглашения о выдаче виз парламентариям в "черных списках" на взаимной основе. К сожалению, это предложение было отвергнуто американской стороной".