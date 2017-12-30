Посол РФ в США Антонов высказал мнение о желании Трампа поладить с Россией

Посол РФ в США Анатолий Антонов высказал мнение о желании президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией. В интервью телеканалу RTVi Антонов пояснил, что он сделал такой вывод, судя по разговорам американского президента с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Исходя из содержания разговоров между российским президентом и американским президентом я делаю для себя вывод о том, что от желания поладить с Россией Дональд Трамп не отказался", — сказал российский дипломат.

По словам Антонова, в России не сомневаются в желании Трампа наладить отношения, но некоторые действия Белого дома осложняют отношения двух стран. Антонов заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с США, несмотря на новую американскую ​Стратегию национальной безопасности США.

О том, что Россия и Китай на данный момент являются главными конкурентами Соединенных Штатов, говорится в новой американской стратегии по национальной безопасности, представленной президентом страны Дональдом Трампом.

Глава российской дипмиссии в США подчеркнул, что Россия продолжит добиваться возобновления работы генконсульства в Сан-Франциско.