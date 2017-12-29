В Израиле в кухонном горшке нашли прах древнеримского легионера
29 декабря 2017, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]
Израильские археологи с гордостью на днях сообщили о своей уникальной находке. На севере страны археологи обнаружили обычный кухонный горшок с прахом римского легионера.
Вероятно, он был одним из тех, кто принимал участие в ликвидации восстания Бар-Кохбы в 132-135 годах.
Горшок был спрятан в рукотворной пещере, а останки воина были кремированы.
«Захоронения кремированных останков в кухонных горшках были обычной практикой римских солдат того времени. Мы находили еще несколько подобных захоронений по всему лагерю», – рассказал руководитель раскопок Йотам Теппер.
Помимо этого, исследователи обнаружили останки животных, фрагменты стеклянных изделий и сотни римских монет.
Археологи продолжают работу на месте лагеря VI римского легиона в долине Мегиддо – единственном известном науке постоянном, полномасштабном римском военном лагере в Восточной Римской империи.
Как сообщалось ранее, археологи обнаружили в Индонезии останки самого древнего рыболова на нашей планете. Им оказалась женщина, жившая 12 тысяч лет назад. Специалисты в ходе раскопок нашли древнюю могилу на острове Алор.