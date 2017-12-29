Косово нельзя сравнивать с Крымом

Отделение Косово от Сербии нельзя сравнивать с крымским референдумом и вхождением Крыма в состав Российской Федерации. Присоединение Крыма к России сравнила бывший замглавы правительства самопровозглашенного Косово Эдита Тахир.

Как она объяснила, республики бывшей Югославии были субъектами федерации, а Крым – нет. Хотя Косово, как и Крым, было лишь автономной республикой в составе страны. Косово провозгласило независимость после голосования в Парламенте, а крымчане выбрали присоединение к России посредством референдума.

Еще одним существенным отличием стало то, что отделению региона предшествовал геноцид сербов и их изгнание из Косово. В Крыму же никакого геноцида не было, - сообщает издание "Аргументы недели-Крым".

Оппозиционная Сербская радикальная партия (СРП) хочет официально признать Крым частью Российской Федерации.