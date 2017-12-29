Президент Белоруссии высказался о конфликте на Украине

Белорусский лидер Александр Лукашенко высказался о конфликте на Украине. В пятницу, 29 декабря, глава страны признался журналистам, что мечтает об окончании войны на украинской территории.

Лукашенко считает, что в настоящий момент это одна из самых важных проблем в мире. Он выразил надежду на то, что в скором времени на Украине начнут "жить по-людски", передает ТАСС. По мнению политика, следует приложить как можно больше усилий, чтобы эту проблему устранить.

Кроме того, президент Белоруссии в беседе с представителями прессы заметил, что в будущем году намерен посетить сразу несколько стран американского континента, чтобы наладить торгово-экономические отношения.