Члены экипажа МКС встретят Новый год пятнадцать раз

Астронавты, которые в настоящий момент находятся на МКС, смогут встретить Новый год целых пятнадцать раз. Интересно, что первое "празднование" на борту станции состоится в 16.26 по московскому времени.

Согласно последней информации впоследствии МКС еще 15 раз пересечет часовые пояса, где 2018 го уже наступил. Интересно, что в 18.00 по Москве Новый год вступит в силу в Токио, затем в 00.00 космонавты поздравят друг друга между Африкой и Южной Америкой, после этого в 8.00 праздник придет в Вашингтон, а в 9.00 – в Хьюстон.

Последний раз Новый год членам экипажа удастся встретить в 14.02 1 января над акваторией Тихого океана, передает РИА "Новости".