Единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко умерла в Мадриде

Ушла из жизни единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко, который был одним из организаторов военного переворота в стране в 1936 году. Марии дель Кармен Франко и Поло был 91 год.

Согласно последней информации, пожилая женщина проживала в Мадриде. Несколько месяцев назад врачи диагностировали у дочери Франко онкологическое заболевание, сообщает в пятницу газета ABC. Она скончалась в собственном доме в окружении ближайших родственников.

Известно, что в 1975 году после смерти отца Марии дель Кармен Франко и Поло присвоили титул герцогини. В общей сложности она родила семерых детей.