Ветераны АТО заблокировали автовокзал в Днепре

Ветераны карательной операции в Донбассе захватили автовокзал в украинском городе Днепре. Они решили таким способом разобраться в ситуации, при которой одному из них не продали льготный билет.

Кассир объяснял, что программа не даёт возможности сделать это из-за некорректной работы. В ответ ветеран АТО вызвал к автовокзалу подмогу. Они перекрыли все выезды с автовокзала и принялись требовать "на разговор" администрацию. В результате сотни человек не смогли выехать вовремя.

Согласно украинскому законодательству, ветераны АТО не просто имеют право на бесплатный проезд на транспорте, но и могут получить льготный билет вне очереди.