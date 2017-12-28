На встрече украинских депутатов неожиданно зазвучал гимн России

Во время сессии Ирпенского городского совета Киевской области внезапно заиграл гимн России. Об этом рассказал председатель Ирпеня Владимир Карплюк на своей странице в Facebook.

"Оппоненты городской власти подменили флешку с гимном с целью спровоцировать конфликт в горсовете", – написал глава Ирпеня. Карплюк подчеркнул, что депутаты допели гимн Украины несмотря на музыкальное сопровождение.

Также председатель горсовета сообщил, что депутаты обратились в СБУ с просьбой расследовать происшествие.