Пиво с искусственным интеллектом

Датская пивоваренная компания и американская корпорация Microsoft решили начать разрабатывать искусственный интеллект для создания новых сортов пива. Сейчас необходимо почти 2 года чтобы «изобрести» новый сорт пива с учетом всех ингредиентов и особенностей рецептуры.

Кроме того, для создания пива специалисты проверяют на наличие загрязняющих веществ почву и воду. С помощью современных технологий и, в частности, искусственного интеллекта компании планируют сократить время для создания новых оригинальных сортов пенного напитка до полугода.

Потому что все процессы трудоемких анализов будут существенно ускорены. По словам специалистов, это станет огромным преимуществом. Если компаниям удастся реализовать свою задумку, то данную технологию можно будет применять при производстве продуктов питания и медицинских препаратов, считают ученые.